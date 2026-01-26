Vancouver, British Columbia, 26. Januar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) ("EMP Metals" oder das "Unternehmen") freut sich, die erfolgreiche Fertigstellung der Innenausstattung jenes Gebäudes bekannt zu geben, in dem die geplante Vorführanlage zur Lithiumraffination untergebracht werden soll. Die Gebäudestruktur ist nun fertiggestellt, isoliert und innen sowie außen mit Metall verkleidet (siehe Abbildung 1). Derzeit werden in Vorbereitung auf die Anlieferung der verfahrenstechnischen Anlagenteile und auf den Ausbau weiterer Funktionsbereiche der Anlage die Beleuchtungs- und Anlagenkabel gemäß den allgemeinen Anordnungsskizzen (General Arrangement Drawings, GAD) verlegt.

Der Bau der verfahrenstechnischen Anlagenteile bei der Firma Saltworks Technologies Inc. ("Saltworks") in Richmond, British Columbia, schreitet voran, mit der Vorinbetriebnahme der fertiggestellten Skids wurde bereits begonnen. Der Bau des Systems zur direkten Lithiumgewinnung (DLE) der zweiten Generation für das Projekt Aurora, laut Beschreibung von Saltworks, verläuft ebenfalls planmäßig.

Paul Schubach, COO von EMP Metals, erläutert: "Die Arbeiten am Standort der Vorführanlage Aurora in Saskatchewan sowie der Bau und die Inbetriebnahme der Oberflächenveredelungsanlagen bei der Firma Saltworks verlaufen nach wie vor plangemäß. Wir liegen im Zeitplan und werden im zweiten Quartal eine der ersten Lithiumextraktionsanlagen mit direktem Anschluss am Bohrlochkopf in Saskatchewan in Betrieb nehmen."

Das Unternehmen wird die nächsten Updates veröffentlichen, sobald weitere Fortschritte erzielt und wichtige Meilensteine erreicht werden.

Mit der Vorführanlage des Projekts Aurora wird ein modulares Hub-and-Spoke-Modell zur Lithiumgewinnung und -veredelung im Dauerbetrieb mit direktem Anschluss am Bohrlochkopf etabliert, getestet und optimiert. Mit dem Programm vor Ort sollen Leistungsverbesserungen und Kosteneinsparungen erzielt und gleichzeitig auch das Risiko zukünftiger Investitionen verringert werden. Der Fokus im Projekt Aurora, einer gemeinsamen Initiative von EMP Metals Corp. und Saltworks, liegt auf der Kostensenkung, der Verfahrensvereinfachung und der optimalen Nutzung der besten verfügbaren und wirtschaftlichsten Technologie. Gleichzeitig soll ein komplettes Lithiumsystem, vom Bohrloch bis hin zur Batteriechemikalie, optimiert werden. Im Rahmen der gemeinsamen Initiative wird Saltworks die Planung einer vollwertigen Anlage samt Kostenschätzungen für eine modulare, wiederholbare kommerzielle Veredelungsanlage mit einer Kapazität von über 3.000 Tonnen pro Jahr für EMP Metals verantworten und dazu Datenmaterial und Erkenntnisse aus dem Projekt der Vorführanlage heranziehen.

Über EMP Metals

EMP ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf großvolumige Ressourcen unter Verwendung der direkten Lithiumgewinnung ("DLE") konzentriert. EMP hält derzeit mehr als 205.000 Acres netto (83.000 Hektar) an untertägigen Mineralrechten (Subsurface Dispositions) und strategischen Bohrlöchern im Süden von Saskatchewan. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.empmetals.com oder kontaktieren Sie:

Karl Kottmeier, CEO

mailto:karl@pemgroup.ca

Tel.: 1-604-689-7422

Paul Schubach, COO

mailto:paul@empmetals.com

Tel.: 1-306-519-8341

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. EMP Metals weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von EMP Metals liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von EMP Metals, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Durchführung der Explorations- und Erschließungsziele auf seinen Mineralkonzessionsgebieten zu beschaffen, die Erlangung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt EMP Metals keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82671Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82671&tr=1



