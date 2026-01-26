Zürich - EFG International übernimmt die Zürcher Privatbank Quilvest Switzerland. Diese verwaltet Kundenvermögen in Höhe von gut 5 Milliarden Franken. EFG will alle Aktien in bar erwerben und Quilvest Switzerland integrieren, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der behördlichen Genehmigung und wird für das dritte Quartal 2026 erwartet. Von den rund 5,3 Milliarden Franken Client Assets sind bei Quilvest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
