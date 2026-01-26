USA Rare Earth zeigt nach der Konsolidierung erneut Stärke. Können sich die Kurse auf dem neuen Niveau behaupten?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:42
|USA Rare Earth legt deutlich zu
|USA Rare Earth zeigt nach der Konsolidierung erneut Stärke. Können sich die Kurse auf dem neuen Niveau behaupten Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|08:23
|1,6 Milliarden US-Dollar: Nach MP Materials der nächste Deal: US-Regierung steigt bei USA Rare Earth ein!
|© Foto: DALL-EWashington greift wohl erneut tief in die Tasche: Mit einem Milliardenpaket steigt die US-Regierung wohl bei USA Rare Earth ein. Das Ziel ist klar: Die Abhängigkeit von China bei Seltenen...
► Artikel lesen
|03:17
|US Supports Rare Earth Mining; US Govt Reported to Acquire 10% Stake in USA Rare Earth
|So
|Trump administration to acquire 10% of USA Rare Earth in $1.6B deal: reports
|So
|Trump Admin To Acquire Stake In USA Rare Earth For $1.6 Billion: Report
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|USA RARE EARTH INC
|24,770
|+9,07 %