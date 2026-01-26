In der vergangenen Woche kletterte die Aktie von Ryanair kurzzeitig auf ein neues Allzeithoch bei 31,00 Euro. Dies lag daran, dass Elon Musk nach dem Streit mit Ryanair-Chef Michael O'Leary auf seiner Plattform X abstimmen ließ, ob er den Billigflieger übernehmen sollte. Da dies für ihn als Nicht-Europäer rechtlich nicht möglich ist, sank der Kurs kurz danach wieder. Indes läuft es bei der irischen Airline weiterhin rund. So hat Ryanair im dritten Quartal von einer höheren Reiselust profitiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
