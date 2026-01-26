Ehningen (ots) -Mit der Initiative "Production Cluster" möchte Bertrandt gemeinsam mit seinen Tochterunternehmen concept AG und evopro AG das gesamte Produktions-Know-how bündeln und darüber einen echten Mehrwert bei der Transformation zur smarten, digital vernetzten Produktion leisten. In diesem Rahmen wurde auch evoVIU entwickelt: eine plattformübergreifende Lösung für die intuitive Bildverarbeitung, die in der Produktion für mehr Effizienz und Qualität sorgt und keinerlei Vorkenntnisse erfordert.Mit der Initiative "Production Cluster" bietet Bertrandt seinen Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert auf dem Weg zur zukunftsfähigen und smarten, digital vernetzten Produktion. Gemeinsam mit den Tochterunternehmen concept AG und evopro AG bündelt Bertrandt das Produktions-Know-how der Expertinnen und Experten aus den Bereichen Prozessberatung, Manufacturing Engineering, Digitalisierung und Anlagenbau, um Produktionsstandorte sämtlicher Branchen ganzheitlich zu transformieren - von effizienten Bestandsfabriken bis zur vollvernetzten Smart Factory."Mit dem "Production Cluster" verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der weit über einzelne Optimierungen hinausgeht. Unser Ziel ist es, für unsere Kundinnen und Kunden echten Mehrwert zu schaffen: Sie profitieren neben dem fundierten Prozess-Know-how von modernsten, flexiblen und digitalen Produktionslösungen, die Effizienzpotenziale heben, Markteinführungen beschleunigen und eine zukunftssichere sowie nachhaltige Wertschöpfung ermöglichen. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag hin zu einer vernetzten, nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Produktion," erklärt Michael Lücke, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.Eine einfach zu installierende, aber hochwirksame Lösung aus dem "Production Cluster" ist die eigenentwickelte evoVIU Kamera, welche die industrielle Bildverarbeitung effizient und zukunftsorientiert ermöglicht. Ob als Stand-Alone-Lösung oder in die bestehende Anlage integriert, ist die Kamera direkt in der Bestandsfabrik einsetzbar und ein entscheidender Faktor für die Qualitätssicherung und Prozessoptimierung. Bislang galt dieser Bereich als komplex und schwer zugänglich. Hier eröffnet das Produkt evoVIU neue Möglichkeiten: Mit einer intuitiven, flexibel einsetzbaren browserbasierten No-Code-Anwendung wird Bildverarbeitung erstmals für alle Anwendergruppen zugänglich - unabhängig von Vorkenntnissen oder eingesetzten Systemen. Es entstehen effiziente, skalierbare Prozesse, die sich nahtlos in bestehende Produktionsumgebungen integrieren lassen und den Weg für zukunftssichere Wertschöpfung ebnen.Die Kameramodelle VIU1 und VIU2 decken ein breites Spektrum an konventionellen und KI-basierten Anwendungen ab - von einfachen Erfassungen bis hin zu Echtzeitanalysen komplexer Produktionsdaten. Damit lassen sich Prozesse wie Vollständigkeitsprüfungen, Qualitätssicherungen, Oberflächeninspektionen, Vermessungen, Objekt- und Texterkennungen sowie KI-basierte Klassifizierungen und Anomalie-Detektionen effizient umsetzen und über die Kameras direkt in die Infrastruktur des Werkes integrieren. Dank flexibler Workflows können Unternehmen Bildverarbeitungsprozesse schnell entwickeln, testen und anpassen - ganz ohne aufwendige Programmierung oder externe Unterstützung. Somit können Kunden - abhängig vom Anwendungsfall - von Produktionssteigerungen bis zu 40 Prozent und einer Reduktion der Fehlerquote um bis zu 90 Prozent profitieren.evoVIU ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme und skaliert Projekte flexibel und kosteneffizient über verschiedene Entwicklungsstufen hinweg. "Mit der evoVIU schließen wir die Lücke zwischen komplexer Bildverarbeitung und intuitiver Nutzung. Bildverarbeitung soll für alle zugänglich und flexibel anpassbar sein - unabhängig von den Vorkenntnissen. evoVIU vereint Hardware und Software zu einer ganzheitlichen Lösung, die bei stark verkürzten Entwicklungszeiten Effizienz und Qualität erhöht und den Durchsatz um bis zu 25 Prozent steigert ", so Stefan Kraus, Leiter Produktentwicklung evopro AG.Erfahren Sie mehr unter: www.bertrandt.com und www.evoviu.dePressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)16098628706E-Mail: presse@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14016/6203570