Der DAX hat eine volatile Woche hinter sich. Unter dem Strich büßte das größte deutsche Börsenbarometer knapp 400 Punkte ein und schloss -1,57% tiefer mit 24.900 Punkten. Die höchsten Verluste gab es bei Adidas und Zalando, Qiagen war bester Index-Wert. Was können Anleger in der neuen Woche erwarten? Nach Abverkauf auf Erholungskurs Nach neuen Zollandrohungen aus den USA begann die Woche tiefrot. Auch am Dienstag und am Mittwoch gaben die Kurse nach. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
