FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist kaum verändert in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,05 Prozent auf 24.889 Punkte, nachdem er in der Vorwoche rund anderthalb Prozent eingebüßt hatte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg am Morgen um 0,07 Prozent auf 31.769 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

Im Anlegerfokus dürften am Montag der Ifo-Geschäftsklimaindex sowie weitere Konjunkturdaten aus den USA stehen. Ansonsten steht die Woche im Zeichen der Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Mit der Deutschen Bank und SAP präsentieren die ersten beiden Dax-Mitglieder ihre Bilanzen. In den USA werden die Resultate unter anderem von Microsoft, Tesla und Apple erwartet. Zudem steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda./edh/jha/

US0378331005, DE0005140008, US5949181045, DE0007164600, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, US88160R1014