Die Aktie von SAP hat seit ihrem letzten Rekordhoch deutlich nachgegeben und rund 40 Prozent an Wert verloren. Auslöser war vor allem ein breiter Abverkauf im Softwaresektor, nachdem Anleger verstärkt befürchten, dass Künstliche Intelligenz klassische Geschäftsmodelle unter Druck setzen könnte. Trotz des Rückgangs notiert der DAX-Konzern damit auf dem niedrigsten Niveau seit 2024.Mehrheit der Analysten empfiehlt weiter den Kauf Trotz der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de