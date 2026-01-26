EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 37. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.01.2026 / 09:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 37. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis einschließlich 23. Januar 2026 wurden insgesamt Stück 144.900 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 30.906 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 19.01.2026 XETR 9.900 72,1855 714.636,76 20.01.2026 XETR 5.000 71,3138 356.568,96 21.01.2026 XETR 50.000 71,8021 3.590.105,82 22.01.2026 XETR 30.000 71,9446 2.158.339,42 23.01.2026 XETR 50.000 71,3495 3.567.476,82 Gesamt 144.900 71,6848 10.387.127,78

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 19.01.2026 XETR 846 67,9875 57.517,40 20.01.2026 XETR 997 67,2567 67.054,90 21.01.2026 XETR 9.950 67,6771 673.386,80 22.01.2026 XETR 9.577 67,5926 647.334,05 23.01.2026 XETR 9.536 67,2513 641.308,70 Gesamt 30.906 67,5145 2.086.601,85

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 23. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 10.135.003 Vorzugsaktien und Stück 2.683.618 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 26. Januar 2026

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand