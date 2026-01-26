© Foto: Dall-ESamsung steht kurz vor dem Start der HBM4-Produktion für Nvidia und verschärft damit den Wettbewerb mit SK Hynix im KI-Speichermarkt.Laut Reuters will Samsung Electronics bereits im kommenden Monat mit der Produktion seiner nächsten Generation von Hochleistungs-Speicherchips beginnen. Die neuen HBM4-Module sollen an Nvidia geliefert werden. Der Schritt markiert einen möglichen Wendepunkt für Samsung, das in den vergangenen Quartalen gegenüber SK Hynix an Boden verloren hatte. Lieferverzögerungen bei Hochleistungsspeichern hatten die Gewinne und den Aktienkurs des Konzerns zeitweise belastet. Entsprechend reagierte der Markt positiv: Samsung-Aktien legten im frühen Handel um rund 2,2 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
