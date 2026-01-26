Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag verhalten in die neue Woche gestartet. Um 9:30 Uhr standen 24.895 Punkte auf der Anzeigetafel im Frankfurter Börsensaal, das waren fünf Punkte oder unmerkliche 0,02 Prozent weniger als bei Freitagsschluss.



Für Aufsehen sorgte bereits am frühen Morgen der Goldpreis, der kräftig zulegte und dabei erneut ein Allzeithoch markierte. Für eine Feinunze wurden 5.098 US-Dollar gezahlt (+2,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 138,40 Euro pro Gramm - ebenfalls mehr als jemals zuvor.



Anleger schauen gebannt auf die kommende Zinsentscheidung der Federal Reserve am 28. Januar. Diese finde unter "historisch einmaligen und brisanten Vorzeichen statt", sagte Stephan Kemper von BNP Paribas am Morgen. "Die Vorladungen gegen Powell sind ein direkter Angriff auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Powell hat klar signalisiert: Es geht um evidenzbasierte Zinspolitik gegen politische Einschüchterung."



Auch wenn das Zwei-Prozent-Ziel offiziell bestehe, habe sich die Fed faktisch wohl mit einer Inflation nahe drei Prozent arrangiert, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. "Wir erwarten, dass diese 'weiche' Haltung auch unter neuer Führung bestehen bleibt", sagte Kemper.



Gefragt waren zu Handelsbeginn insbesondere Bankentitel: Commerzbank und Deutsche Bank legten gegen den verhaltenen Trend am Morgen recht deutlich zu, deutliche Abschläge gab es unter anderem bei Airbus und Daimler Truck.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1842 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8445 Euro zu haben.





