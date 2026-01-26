Bern - Die Paketmenge bei der Post ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Das Volumen nahm um 3,7 Prozent zu, wie die Post am Montag mitteilte. Gleichzeitig ging die Zahl der versendeten Briefe weiter zurück. Insgesamt hat die Post im vergangenen Jahr 186,6 Millionen Pakete verarbeitet. Die Post führt die Zunahme bei der Paketverarbeitung auf die bessere Konsumentenstimmung zurück - und rechnet wegen des zunehmenden Onlinehandels auch künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab