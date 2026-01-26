FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Airline mache solide Fortschritte, konstatierte Jaime Rowbotham am Montag. Der Gewinnausblick für 2025/26 erscheine konservativ. Der Aktienkurs im Jahr 2025 sei jedoch bereits stark gestiegen./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:30 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IE00BYTBXV33
