NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Vor Sondereinflüssen habe das Quartalsergebnis der Billigfluggesellschaft über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmensziel eines bereinigten Geschäftsjahresergebnisses nach Steuern von 2,13 bis 2,23 Milliarden Euro entspreche den Erwartungen./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 02:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IE00BYTBXV33
