Die Puma-Aktie ist zum Spielball der Spekulanten geworden. Abhängig von den Gerüchten zur Übernahme reagiert der Kurs. Am Montag steigt sie aktuell um +4,3% und steht bei 19,40 €. Lohnt sich hier ein Einstieg? Gerüchte um Absage der Übernahme Die französische Milliardärsfamilie Pinault ist mit einem Anteil von 29% der größte Einzelaktionär an dem deutschen Sporthersteller. Immer wieder kamen Gerüchte auf, dass sie ihren Anteil verkaufen möchte. Als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de