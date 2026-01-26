FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.01.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 4740 (4835) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BIG TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 105 (80) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 3450 (2425) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES FILTRONIC PRICE TARGET TO 213 (196) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MOLTEN VENTURES PRICE TARGET TO 615 (580) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 310 (275) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TREATT PRICE TARGET TO 270 (250) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES NINETY ONE TO 'BUY' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 280 (180) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 1350 (1145) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 155 (145) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1681 (1713) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GLENCORE TO 'HOLD' - PRICE TARGET 515 PENCE - HSBC CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' - PRICE TARGET 6900 PENCE - JEFFERIES RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' - PRICE TARGET 1225 PENCE - JEFFERIES RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 940 (680) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES HAMMERSON TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 300 (250) PENCE - JEFFERIES RAISES SEGRO TO 'BUY' - PRICE TARGET 850 PENCE - JPMORGAN CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 712 (720) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES HOWDEN JOINERY ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - RBC CUTS 3I GROUP TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 3000 (3250) PENCE - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 195 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 100 (105) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SHELL TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 3200 (3600) PENCE - RBC RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 160 (155) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR RIO TINTO TO 7600 (6000) PENCE - 'BUY' - STIFEL CUTS COMPUTACENTER TO 'HOLD' (BUY) - UBS CUTS BRITISH LAND TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 440 PENCE
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News