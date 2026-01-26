Am 30. Jänner 2026 wird Asta-CEO Karl (Schäcke) in Frankfurt die Börsenglocke läuten und damit den Börsengang des österreichischen Kupferunternehmens (stellen kupferbasierte Produkte für die Stromerzeugung, -übertragung und E-Mobilität her) Asta Energy Solutions AG abschließen. Ich hatte dir von den PO-Plänen vor kurzem erzählt (klick hier). Heute wurde die Preisspanne auf 27,50 bis 29,50 Euro festgelegt. Die Asta Energy Solutions will mit dem Börsengang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
