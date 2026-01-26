Chur - Die Mitte Graubünden setzt mit den bisherigen Regierungsmitgliedern Carmelia Maissen und Marcus Caduff sowie alt Standespräsidentin Aita Zanetti auf bewährte Persönlichkeiten. Zudem fassen die Delegierten die Abstimmungsparolen für den 8. März: viermal Nein. «Graubünden braucht eine starke Mitte», ist Kevin Brunold, Präsident der Die Mitte Graubünden, überzeugt. Die Partei stehe für konkrete Lösungen und ehrliche Antworten auf die zentralen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab