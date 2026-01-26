Schaeffler baut sein Angebot an Reparaturlösungen für den elektrischen Antriebsstrang aus. Ab sofort sind Reparaturkits für die E-Achsen, E-Motoren und Getriebe für weitere Fahrzeugmodelle von BMW, Hyundai, Nissan und Volkswagen verfügbar. Mit den neuen Reparaturlösungen will Schaeffler Werkstätten sicher durch die technischen Anforderungen der E-Mobilität führen. Sie decken eine Vielzahl gängiger E-Fahrzeugplattformen ab und bündeln alle für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
