Airbus rutscht zum Wochenstart ans DAX-Ende. Ein internes Schreiben von CEO Guillaume Faury warnt vor geopolitischen Risiken und Schäden aus Handelskonflikten. Zudem droht Konkurrenz um ein milliardenschweres Bundeswehrprojekt. Wie ernst ist der Rücksetzer wirklich?Die Airbus-Aktie ist am Montag unter Druck geraten und war mit einem Minus von 1,5 Prozent schwächster Wert im DAX. Damit fiel das Papier nach dem starken Jahresauftakt wieder zurück an die 50-Tage-Linie, welche aktuell bei rund 203 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär