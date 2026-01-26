Ein freundlicher Wochenauftakt für die Anteile von Equinor und TotalEnergies. Beide Aktienkurse profitieren von den steigenden Gaspreisen. So ist der europäische Erdgaspreis zu Beginn der Woche weiter kräftig gestiegen. An der Amsterdamer Energiebörse kletterte der TTF-Future mit Lieferung in einem Monat am Morgen auf 43,15 Euro je Megawattstunde.Gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht das einem Plus von 7,7 Prozent. Seit Jahresbeginn summiert sich der Preisanstieg damit auf mehr als 50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär