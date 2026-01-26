Gold & Silber | Big Techs berichten, Fed entscheidet & Rheinmetall will ins All
|12:10
|Leonardo-Aktie: Die italienische Rheinmetall?
|Die Leonardo-Aktie ist wie alle Rüstungsaktien ein Profiteur des Ukrainekriegs. Seit Oktober 2022 befindet sie sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. In der Spitze lag der Kursgewinn bei rund +650%....
|12:03
|Rheinmetall: Neues Bundeswehr-Projekt soll Milliarden bringen
|11:54
|Gold & Silber | Big Techs berichten, Fed entscheidet & Rheinmetall will ins All
|11:25
|Aufrüstung im Weltall: Rheinmetall will mit Raumfahrtkonzern OHB deutsches Starlink bauen
|10:30
|Morgen-Update: Kaufimpuls bei Rheinmetall: Dreht die Aktie jetzt richtig auf? - jetzt beachten!
