Novo Nordisk wurde in den vergangenen Monaten vom Markt brutal abgestraft. Von über 1.000 Dänische Kronen Mitte 2024 ging es bei dem Papier bis November vergangenen Jahres zeitweise bis unter 300 Kronen nach unten. Doch nun hat sich die Aktie stabilisiert, die 200-Tage-Linie konnte zuletzt klar übertroffen werden. Beflügelt wird Novo Nordisk von einer neuen Trumpfkarte: der Abnehm-Pille. Aber auch darüber hinaus ist Novo Nordisk gut aufgestellt.Den vollständigen Artikel lesen ...
