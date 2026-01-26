Der Anstieg des Silberpreises um mehr als 15 Prozent in der vergangenen Woche erhöht den Kostendruck auf die Lieferkette der Photovoltaik-Industrie. Die Kosten für Silberpaste machen derzeit rund 30 Prozent der Gesamtkosten für Solarmodule aus. von pv magazine Global Der Silberpreis stieg vergangene Woche weiter sprunghaft an und erreichte mit 108,17 US-Dollar pro Unze einen neuen Höchststand. Allein in den letzten sieben Tagen stiegen die Preise um fast 15 Prozent gegenüber 94,73 US-Dollar pro Unze. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Silberpreis lag im Jahr 2024 bei 28,27 US-Dollar pro Unze. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
