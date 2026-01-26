Canada Nickel: Insight on Development Milestones in 2026 and Nickel Supply Bottleneck
© 2026 Swiss Resource Capital
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|1,482
|1,520
|14:00
|1,482
|1,546
|13:32
Canada Nickel: Insight on Development Milestones in 2026 and Nickel Supply Bottleneck
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:05
|Canada Nickel ernennt Ausenco als leitenden Ingenieurberater für die Detailplanung des Crawford-Nickelsulfid-Projekts
|TORONTO, 26. Januar 2026 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder "das Unternehmen") (TSX-V: CNC) (OTCQB: CNIKF) freut sich bekannt zu geben, dass man Ausenco Engineering Canada ULC ("Ausenco")...
► Artikel lesen
|12:47
|Canada Nickel Announces Ausenco as Lead Engineering Consultant for Detailed Engineering of the Crawford Nickel Sulphide Project
|12:46
|Canada Nickel: Insight on Development Milestones in 2026 and Nickel Supply Bottleneck
|Canada Nickel: Insight on Development Milestones in 2026 and Nickel Supply Bottleneck
► Artikel lesen
|19.01.
|Core Critical Metals Corp: Core Critical talks up Canada Nickel's work in TImmins
|19.01.
|Core Critical Metals Corp. Applauds Canada Nickel's Milestone Achievements and Highlights Strategic Proximity in Timmins Nickel District
|VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / January 19, 2026 / Core Critical Metals Corp. ("CCMC" or the "Company") (TSXV:XND), a North American mineral exploration company focused on advancing nickel and critical...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|CANADA NICKEL COMPANY INC
|1,526
|+3,95 %