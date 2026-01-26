EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



26.01.2026 / 12:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis zum 23. Januar 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.137.990 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 12. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 19. Januar 2026 55.000 37,0406 2.037.233,00 CEUX 19. Januar 2026 190.000 37,0372 7.037.068,00 XETR 20. Januar 2026 80.000 36,0304 2.882.432,00 CEUX 20. Januar 2026 200.000 36,0469 7.209.380,00 XETR 21. Januar 2026 35.000 36,4807 1.276.824,50 CEUX 21. Januar 2026 175.000 36,5012 6.387.710,00 XETR 22. Januar 2026 27.087 37,1660 1.006.715,44 CEUX 22. Januar 2026 165.903 37,0880 6.153.010,46 XETR 23. Januar 2026 210.000 37,1889 7.809.669,00 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 1.978.373 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/ .