Paris/London/Zürich - Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben sich die Anleger an den europäischen Aktienmärkten zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Montag nur wenig. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 gab um 0,2 Prozent auf 5.936 Punkte nach. Ausserhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,1 Prozent auf 10.158 Zähler zu. Für den schweizerische SMI ging es um 0,4 Prozent auf 13.100 Punkte nach unten.
