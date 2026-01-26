Zürich - Der Schweizer Franken hat seine Kursgewinne am Montag im frühen Handel etwas ausgeweitet. Der Franken bleibt neben Gold der «sichere Hafen» par excellence - zumal der US-Dollar diese Rolle immer mehr einbüsst. Der US-Dollar schwächte sich am Vormittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,7762 Franken gehandelt, nach 0,7775 im asiatisch geprägten Handel. Die US-Währung leidet zunehmend unter der unberechenbaren Politik der US-Regierung von Donald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab