Die Nordseeanrainer wollen den grenzüberschreitenden Ausbau der Windenergie auf See stärken. Laut einer Studie im Auftrag des BDEW kann mehr Kooperation Milliarden beim Offshore-Wind-Ausbau einsparen. Auf dem internationalen Nordsee-Gipfel 2026 in Hamburg beraten Staats- und Regierungschefs und Energieminister:innen der Nordsee-Staaten mit Branchenvertreter:innen über den Ausbau von Windenergie in der Nordsee und die Stärkung der Offshore-Branche. Der 3. Nordsee-Gipfel baut auf den vorausgegangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver