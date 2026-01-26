Die Aktie von Apple zieht heute vor US-Börsenstart knapp ein Prozent an. Es beflügelt ein positiver Analystenkommentar der US-Bank JPMorgan. Noch in dieser Woche steht ein wichtiger Termin auf dem Programm. Am Donnerstag, 29. Januar, veröffentlicht der Konzern seine Quartalszahlen (vgl. "Apple: Quartalszahlen am Donnerstag - das wird erwartet").JPMorgan erwartet von Apple einen überzeugenden Quartalsbericht. Die US-Bank rechnet damit, dass der iPhone-Konzern sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
