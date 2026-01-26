Amazon macht Schluss mit dem Commingling, einer Praxis, die in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass Kund:innen nicht immer genau das bestellte Produkt erhalten haben. Warum das eine gute Nachricht für uns alle ist, aber auch einen Nachteil hat. Amazon beendet ab März das sogenannte Commingling-Verfahren - eine Praxis, die vielen Kund:innen bislang kaum bekannt gewesen sein dürfte, die aber erhebliche Auswirkungen auf Bestellungen hatte. Künftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
