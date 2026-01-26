Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, bietet ab dem 26. Januar 2026 eine neue Protect-Aktienanleihe Pro (ISIN DE000HM0S901/ WKN HM0S90) auf die Aktie von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) zum Kauf an.Das Bezugsverhältnis liege bei 22,5225. Die Barriere befinde sich bei 34,632 EUR. Der Zinslauf beginne am 26.01.26. Der Zinssatz betrage 10,80% p.a. Der Bewertungstag sei am 19.01.27, während der letzte Börsenhandelstag der 18.01.27 sei. Die Rückzahlung erfolge am 26.01.27. (26.01.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de