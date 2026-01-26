Der Schweizer Technologiekonzern ABB hat einen Auftrag über eine Energie-, Antriebs- und Steuerungslösung für vier neue Hybrid-Großfähren von BC'¯Ferries in Kanada erhalten. Die Schiffe werden von CMI Weihai in China gebaut und sollen ab 2029 ausgeliefert werden. Als eine der grössten Fährgesellschaften der Welt fährt British Columbia Ferry Services (BC Ferries) auf 25'¯Routen ganzjährig 47'¯Terminals an und befördert etwa 9,7'¯Millionen Fahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
