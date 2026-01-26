Anzeige
Montag, 26.01.2026
Gold über 5.000 USD verändert die Wirtschaftlichkeit grundlegend!
WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
Tradegate
26.01.26 | 15:35
36,900 Euro
-3,21 % -1,225
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
Intel Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen oder lieber abwarten?

Die Intel Aktie steht erneut im Mittelpunkt der Börse. Nach überraschend starken Quartalszahlen, aber einem vorsichtigen Ausblick, reagierte der Markt mit deutlichen Kursbewegungen. Intel befindet sich mitten in einem strategischen Umbau - vom klassischen Chipdesigner hin zu einem globalen Auftragsfertiger für Halbleiter. Doch stellt sich für Anleger die entscheidende Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Intel Aktien zu kaufen?

