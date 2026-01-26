Im Jahr 2025 hat die KfW rund 330.000 Förderanträge für neue Heizungen bewilligt. Der Anteil der Wärmepumpen an der Gesamtzahl der geförderten Heizungen lag bei 87 Prozent. Im Dezember kamen nochmals rund 41.000 Wärmepumpenheizung hinzu. Die Zahl der von der bundeseigenen Förderbank KfW bewilligten Anträge in der Heizungsförderung (Programm BEG-Einzelmaßnahmen) ist im Dezember 2025 stark angestiegen (siehe Grafik). Das geht aus Zahlen hervor, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
