Die Verve Group SE erzielt starke operative Performance im vierten Quartal 2025 mit organischem Wachstum und Bruttomargen-Ausweitung und veröffentlicht Finanzprognose für 2026

Die Verve Group SE erzielt starke operative Performance im vierten Quartal 2025 mit organischem Wachstum und Bruttomargen-Ausweitung und veröffentlicht Finanzprognose für 2026 Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Basierend auf vorläufigen Zahlen steigt der Umsatz (auf vergleichbarer Basis) im vierten Quartal 2025 um 9,9 Prozent auf 193,8 Millionen Euro; das bereinigte EBITDA bleibt mit EUR 48,3 Mio. stabil bei einer Marge von 24,9 %

Organisches Wachstum von 5,3 Prozent und die Beschleunigung der Bruttomarge auf 44,6 Prozent belegen eine operative Erholung nach der Plattformvereinheitlichung. Starke finanzielle Performance gegenüber dem dritten Quartal 2025: Umsatzsteigerung um 36,6 Prozent und Anstieg des bereinigten EBITDA um 85,1 Prozent

Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 liegt nahe am unteren Ende der Prognose, während das bereinigte EBITDA aufgrund der starken Leistungssteigerung im vierten Quartal - in Folge der abgeschlossenen Plattformvereinheitlichung - deutlich über dem Mittelwert der Prognosespanne liegt.

Für 2026 wird eine anhaltend starke Wachstumsdynamik erwartet: Die Prognose geht von einem Umsatz von 680 bis 730 Millionen Euro und einem bereinigten EBITDA von 145 bis 175 Millionen Euro Stockholm, 26. Januar 2026 - Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068), eine schnell wachsende Softwareplattform im Bereich Advertising Technology, verzeichnete im vierten Quartal 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen einen soliden Anstieg von Umsatz und Bruttomarge. Nach dem Abschluss der Plattformvereinheitlichung früher im Jahr lieferte die Supply-Side-Plattform die erwarteten strukturellen Leistungsverbesserungen. Die Gruppe profitierte von einer deutlich verbesserten Performance ihres Technologie-Stacks, basierend auf Verbesserungen bei Stabilität, Skalierbarkeit sowie algorithmischer, KI-getriebener Effizienz. Dies führte zu einem beschleunigten Umsatzwachstum sowie zu einer spürbaren Ausweitung der operativen Ergebnisbeiträge. Auch die Demand-Side zeigte eine starke Entwicklung, insbesondere durch Gewinnung und Skalierung von Kunden, den Ausbau der Vertriebskapazitäten sowie ein starkes Produktangebot. Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung stellen sich wie folgt dar: IFRS, in Mio. EUR GJ GJ Q4 Q4 Q4 2024 2025 2024 2025 ? Umsatz (ausgewiesen)* 437,0 550,9 144,2 193,8 34,4% Umsatz (auf vergleichbarer Basis)** 555,2 601,8 176,4 193,8 9,9% Bruttogergebnis 200,3 236,4 71,3 86,5 21,3% Bruttomarge auf vergleichbaren Umsatz 36,1% 39,3% 40,6% 44,6% 4,0 PP EBITDA 128,5 121,6 44,1 45,3 2,8% EBITDA-Marge auf vergleichbarer Umsatzbasis 23,1% 20,2% 25,0% 23,4% -1,6 PP Bereinigtes EBITDA 133,2 134,1 48,5 48,3 -0,3% Bereinigte EBITDA-Marge auf vergleichbarer Umsatzbasis 24,0% 22,3% 27,5% 24,9% -2,6 PP Nettoverschuldung (gegenüber 31.12.2024) 351,2 445,9 351,2 445,9 27,0% Bereinigter pro-forma Verschuldungsgrad (Leverage)*** 2,4 3,1 2,4 3,1 28,6% Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 146,7 89,0 146,7 89 -39,3%

*Änderungen bei der Umsatzrealisierung gemäß IFRS 15 wirken sich auf die ausgewiesenen Umsätze ab dem dritten Quartal 2025 aus.

**Die Umsatzerlöse vor dem dritten Quartal 2025 werden hier auf vergleichbarer Basis dargestellt, entsprechend der überarbeiteten Umsatzrealisierung gemäß IFRS 15.

***Der bereinigte Pro-forma-Verschuldungsgrad berücksichtigt den Pro-forma-Beitrag aus Akquisitionen in den letzten zwölf Monaten. Basierend auf vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz (auf vergleichbarer Basis) im vierten Quartal um 9,9 Prozent auf 193,8 Millionen Euro (Q4 2024: 176,4 Millionen Euro). Die deutlich verbesserte operative Dynamik im vierten Quartal wurde durch eine durchweg positive Entwicklung in allen Geschäftsbereichen und die erwartete Rückkehr zum organischen Wachstum getragen. Die solide Erholung unterstreicht zudem die positiven Auswirkungen der erfolgreich abgeschlossenen Plattformvereinheitlichung. All dies vor dem Hintergrund eines gegenüber dem Vorjahr schwachen US-Dollars und eines überdurchschnittlich starken Vorjahresquartals, das auch durch Einmaleffekte aus politischen Werbeausgaben im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen geprägt war. Darüber hinaus hat das Unternehmen beschlossen, einen stärkeren Fokus auf die Monetarisierung seines eigenen Werbeinventars zu legen. Dieser Ansatz dürfte zwar die Margenausweitung weiter unterstützen, führt jedoch aufgrund der Konsolidierung auch zu einer geringeren Umsatzrealisierung für diese Transaktionen. Im Einzelnen stellen sich die Treiber des Umsatzwachstums wie folgt dar: Organische Wachstumseffekte +5,3 Prozent, anorganische Wachstumseffekte (M&A) +12,2 Prozent, Wechselkurseffekte -7,6 Prozent. Ergebnisseitig zeigten die im Jahresverlauf umgesetzten strukturellen Effizienzmaßnahmen im Schlussquartal spürbare Wirkung, während das Unternehmen weiterhin substanziell in den Ausbau der Vertriebskapazitäten sowie in die weitere Stärkung der KI-basierten ID-less Targeting-Lösungen investierte. Die Bruttomarge - definiert als Umsatz (auf vergleichbarer Basis) abzüglich eingekaufter Dienstleistungen1 - verbesserte sich im Quartalsvergleich erneut deutlich und stieg von 36,6 Prozent im dritten Quartal 2025 auf 44,6 Prozent im vierten Quartal 2025 (viertes Quartal 2024: 40,6 Prozent). Das bereinigte EBITDA blieb mit 48,3 Millionen Euro weitgehend unverändert (Q4 2024: 48,5 Millionen Euro), was zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 24,9 Prozent führte (Q4 2024: 27,5 Prozent). Für das Gesamtjahr 2025 belief sich der ausgewiesene Umsatz (nach vorläufigen Zahlen) auf 550,9 Millionen Euro und lag damit nahe am unteren Ende der Prognosespanne von 560 bis 580 Millionen Euro. Während die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens insgesamt solide war, hatte ein kundenspezifischer Effekt im vierten Quartal einen erheblichen Einfluss auf die Umsatzbuchungen. Im vierten Quartal geriet ein größerer Kunde in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten, was zu einem geringer als erwarteten Umsatzbeitrag, einer teilweisen Wertminderung von Forderungen und der Beendigung der Geschäftsbeziehung führte. Dennoch belief sich das bereinigte EBITDA auf 134,1 Millionen Euro und lag damit deutlich über dem Mittelwert der Prognosespanne von 125 bis 140 Millionen Euro. Nach den Akquisitionen von Captify Technologies und Acardo stieg die Nettoverschuldung zum Jahresende auf 445,9 Millionen Euro (31. Dezember 2024: 351,2 Millionen Euro). Der bereinigte pro-forma Nettoverschuldungsgrad lag bei 3,1x und blieb damit auf dem Niveau des dritten Quartals 2025 (31. Dezember 2024: 2,4x). Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum Stichtag auf EUR 89,0 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 146,7 Mio.) und spiegeln vor allem die jüngsten M&A-Aktivitäten wider. "Die vergangenen Quartale waren operativ anspruchsvoll und erforderten erheblichen Einsatz in der gesamten Organisation. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Plattformvereinheitlichung in 2025 haben wir jedoch einen zentralen strategischen Meilenstein erreicht, der ein starkes Fundament für unsere zukünftige Entwicklung bildet. Der positive Effekt dieser Transformation zeigte sich besonders deutlich im vierten Quartal, das von einer stärkeren operativen Performance sowie einer deutlichen Verbesserung der Bruttomarge geprägt war", sagte Remco Westermann, CEO der Verve Group. "Unsere Technologie ist heute leistungsfähiger, skalierbarer und effizienter als je zuvor - und diese Fortschritte spiegeln sich zunehmend sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis wider. Wir investieren weiter gezielt in Marktanteilsgewinne, Vertriebsteams, Produkte und Plattform, um unseren Wachstumskurs fortzusetzen. Vor diesem Hintergrund blicken wir mit Zuversicht auf 2026 und erwarten, dass sich die Wachstumsdynamik fortsetzt." Anmerkung 1) Die eingekauften Dienstleistungen umfassen direkte Medien- und Datenkosten, Hosting-Kosten und Partneranteile. Ausblick Angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds im Kernmarkt der USA erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 ein moderates bis leicht positives Marktumfeld. Auf der Grundlage gewichteter Annahmen hinsichtlich der wichtigsten Treiber der Marktentwicklung rechnet das Management für 2026 mit einem Marktwachstum in den relevanten Marktsegmenten in einer Bandbreite von 7 bis 9 Prozent. Nach der starken Wachstumsdynamik im vierten Quartal, weiteren Investitionen in den Ausbau der Vertriebsteams, die Verbesserung der Plattform, KI-Kundenlösungen und Differenzierung geht die Gruppe davon aus, dass sich der positive operative Trend fortsetzen wird. Die Umsatzentwicklung dürfte der für unsere Branche typischen Saisonalität folgen, wobei das erste Quartal langsamer beginnt und sich die Dynamik im Laufe des Jahres zunehmend verstärkt. Zusätzliches Wachstumspotenzial wird insbesondere durch weitere Marktanteilsgewinne in den relevanten Endmärkten erwartet, unterstützt durch die deutlich verbesserte Leistung der Technologieplattform nach Abschluss der Plattformvereinheitlichung im vergangenen Geschäftsjahr. Gleichzeitig plant Verve für 2026 zusätzliche Investitionen in Höhe von rund 10 Millionen Euro ("non-capex investments") für den weiteren Ausbau seiner Vertriebskapazitäten, zusätzlich zu den Investitionen in Wartung und Ausbau von KI-, Daten-, Plattform- und Produktlösungen. Auf konservativer Basis erwartet das Unternehmen daher für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz in einer Bandbreite von 680 bis 730 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von 145 bis 175 Millionen Euro. Über Verve Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner Mission "Let's make media better" bietet Verve verantwortungsbewusste, KI-gestützte Werbelösungen, die Werbetreibenden und Publishern hervorragende Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf neue Medienkanäle wie mobile In-App-Werbung, Connected TV und andere. In Erwartung einer wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Datenschutz hat Verve eine hochmoderne ID-lose Targeting-Technologie entwickelt, die eine effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Seine Aktien - mit der ISIN SE0018538068 - sind am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429. Der zertifizierte Berater des Unternehmens für den Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; Kontaktdaten: info@fnca.se

