Omexom zeigt auf der E-World 2026 in Essen die OPM-Box, die die Steuerung und das Einspeisemanagement von Photovoltaik-Anlagen nach aktuellen EEG-Vorgaben und VDE-Richtlinien ermöglicht. Auf der E-World 2026 in Essen präsentiert Omexom, ein Dienstleister für Energieinfrastrukturen, Technologien und Dienstleistungen für Netzausbau, Netzdigitalisierung und die Umsetzung der Energiewende. Vom 10. bis 12. Februar 2026 zeigt das Unternehmen praxisnahe Lösungen vom EEG- und VDE-konformen Einspeisemanagement ...Den vollständigen Artikel lesen ...
