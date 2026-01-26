Puma schwankt zwischen Übernahmefantasie und Realität: Nach einem kräftigen Abverkauf am Freitag stürmt die Aktie zum Wochenstart zweistellig ins Plus. Worum geht es bei den aktuellen Spekulationen um Anta Sport?Die Papiere des deutschen Sportartikelherstellers Puma steigen zum Wochenanfang um mehr als 15 Prozent und holen ihren Verlust vom Freitag damit vollständig auf. Der Grund für die jüngsten Schwankungen ist ein starkes Auf und Ab von Spekulationen und Enttäuschungen rund um mögliche Übernahmepläne. Am Freitag sorgte ein Bericht für Ernüchterung: Demnach seien die Gespräche zwischen der französischen Milliardärsfamilie Pinault und dem chinesischen Sportkonzern Anta Sports über den …Den vollständigen Artikel lesen
