60 Millionen Euro Fremdfinanzierung bekommt das Unternehmen von einem Konsortium rund um die Commerzbank und ABN Amro direkt zur Verfügung gestellt. Eine Finanzierung über weitere 100 Millionen Euro ist ebenfalls Bestandteil und soll zum Bau mehrerer netzgekoppelter Batteriespeicher in der Tennet-Regelzone genutzt werden. Die Banken scheinen zunehmend Vertrauen in den Batteriespeicher-Markt zu fassen. So vermeldete Terralayr am Montag, dass es sich die bislang größte Fremdfinanzierung in der Unternehmensgeschichte sichern konnte. Die Vereinbarung sehe eine vorrangig besicherte Fremdfinanzierung
