Die RtTX-Aktie erlebte seit dem Beginn des Ukrainekrieges einen enormen Kursanstieg; in der Spitze lag der Kursgewinn bei rund +170%. Am Montag verliert sie aktuell leicht und steht bei 166,50 €. Welche Aktie bietet mehr Potenzial? Vergleich Drohnenabwehrsysteme RTX ist eines der führenden Unternehmen für Drohnenabwehr. Deren Systeme sind in der Sparte Missiles & Defense angesiedelt. Das Drohnensystem ist unter Coyote bekannt. Zusammen mit dem KuRFS-Radar-System ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de