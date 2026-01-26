Aktien-Duell: Adidas vs. Puma: Gold & Silber | Big Techs berichten, Fed entscheidet & Rheinmetall will ins All

Der Kurs von OHB ist heute schon auf dem Weg ins All. Zusammen mit Rheinmetall möchten die Bremer für die Bundeswehr ein Satellitennetzwerk nach dem Vorbild von Starlink aufbauen. Thema des Tages: Fed-Entscheid und Big Techs berichten Die neue Börsenwoche hat es in sich. Gleich mehrere Schwergewichte aus Technologie und Industrie öffnen ihre Bücher und liefern frische Einblicke in die Verfassung der Weltwirtschaft. Gleichzeitig steht der Finanzmarkt im Zeichen einer Schlüsselentscheidung: Am Mittwoch verkündet die amerikanische Notenbank (Federal Reserve) ihre Zinsentscheidung - ein Ereignis, das die Kursbewegungen in dieser Woche maßgeblich prägen dürfte. Besonders im Fokus stehen die …Den vollständigen Artikel lesen ...
