Die Rheinmetall-Aktie hadert weiterhin mit einer klar aufwärtsgerichteten Tendenz, und dies, obgleich die gegenwärtige politische Lage ihresgleichen sucht. Doch Schritt für Schritt, denn trotz des Fehltritts vom Mittwoch mit dem Ausrutscher unter die Unterstützung bei 1.545 €, bleibt der Kurs im Zuge der gestrigen sowie heutigen Gegenbewegung auf Kurs für weiter steigende Notierungen. Zwei Widerstände voraus Die Volatilität zog zuletzt wieder deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
