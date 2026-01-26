Im Rahmen der Bohrungen werden mehrere Zielzonen hoher Priorität erkundet, wie etwa die Kontinuität der Mineralisierung zwischen den Lagerstätten Mcintosh und Castle

Tonopah, Nevada / 26. Januar 2026 / IRW-Press / A2Gold Corp. ("A2Gold" oder das "Unternehmen") (AUAU: TSX-V) (AUXXF: OTCQX) (FWB: RR7) freut sich, den Beginn seines zur Gänze finanzierten Bohrprogramms im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation, "RC") über 30.000 Bohrmeter in seinem Vorzeigeprojekt, dem Gold-Silber-Projekt Eastside im US-Bundesstaat Nevada, bekannt zu geben.

Das Bohrprogramm stellt gegenüber dem vom Unternehmen zuvor angekündigten 18.000 Meter umfassenden Programm eine deutliche Erweiterung dar. Damit sollen die bestehenden Ressourcen systematisch erschlossen und ausgedehnt werden. Gleichzeitig werden mehrere Ziele hoher Priorität im gesamten Konzessionspaket Eastside erkundet. Die Bohrungen werden - je nach den erzielten Ergebnissen und Betriebsbedingungen - voraussichtlich das ganze Jahr über fortgesetzt.

Die Bohrkampagne 2026 wird sich auf Ergänzungsbohrungen (Stepout und Infill) in Gebieten mit bekannter Mineralisierung und auf Explorationsbohrungen zum Testen neuer Zielzonen konzentrieren, die im Zuge geologischer Kartierungen, geophysikalischer Untersuchungen und der jüngsten Neuauswertung historischer Daten ermittelt wurden. Die Programmerweiterung spiegelt das große Vertrauen von A2Gold in die technische Machbarkeit des Projekts Eastside und die solide Finanzlage des Unternehmens wider.

Peter Gianulis, CEO von A2Gold, erklärt: "Die Einleitung dieses 30.000 Meter umfassenden Bohrprogramms ist ein wichtiger Meilenstein für A2Gold und unterstreicht unser Bekenntnis zum intensivierten Ausbau des Projekts Eastside. Dank unserer soliden Bilanz und der vollständigen Finanzierung des Programms ist davon auszugehen, dass die Bohrungen konsequent das ganze Jahr über andauern können. Wir haben ein klares Ziel: einerseits den weiteren Ausbau und die Aufwertung der bestehenden Ressource und andererseits die Erschließung zusätzlicher potenzieller Explorationsziele in diesem vielversprechenden Projekt im Distriktmaßstab."

Das Bohrprogramm wird unter der Aufsicht des A2Gold-Expertenteams mit mehreren RC-Bohranlagen durchgeführt, um einen kontinuierlichen Fortschritt zu gewährleisten und konstante Ergebnisse zu erzielen. Die Ergebnisse der Probenanalyse werden unmittelbar nach Erhalt, Auswertung und Validierung veröffentlicht.

Qualifizierter Sachverständiger

John Marma ist ein akkreditierter Fachgeologe (Certified Professional Geologist, CPG) des American Institute of Professional Geologists und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects), der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

ÜBER EASTSIDE

Das Gold-Silber-Projekt Eastside liegt im Esmeralda County in Nevada, mehr als 20 Meilen nordwestlich der Stadt Tonopah, innerhalb des mineralreichen Walker Lane Trend. Das Projekt beherbergt aktuell eine vermutete Ressource von 1,4 Millionen Unzen Gold und 8,8 Millionen Unzen Silber. Die Mineralisierung ist in allen Richtungen offen. Eastside erstreckt sich über ein 92 km² großes Konzessionspaket, zu dem mehrere Zonen hoher Priorität wie McIntosh, Castle sowie andere noch unbenannte Explorationsziele zählen.

*Quelle: "Updated Resource Estimate and NI 43-101 Technical Report, Eastside and Castle Gold-Silver Project Technical Report, Esmeralda County, Nevada", erstellt von Mine Development Associates aus Reno (Nevada) mit Gültigkeitsdatum 30. Juli 2021. Die vermuteten Ressourcen im Tagebaumodell (Cutoff-Wert 0,15 g/t Au) belaufen sich in der Original Pit Zone auf 61.730.000 Tonnen mit einem Erzgehalt von 0,55 g/t Au und 4,4 g/t Ag (1.090.000 Unzen Gold und 8.700.000 Unzen Silber) und in der Zone Castle auf 19.986.000 Tonnen mit einem Erzgehalt von 0,49 g/t Au (314.000 Unzen Gold) bei einem Goldpreis von 1.725 $/Unze. Eine Kopie des Fachreports zu Eastside finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com.

ÜBER A2GOLD CORP

A2Gold Corp. besitzt drei vielversprechende Goldprojekte in den Vereinigten Staaten, die sich allesamt im bergbaufreundlichen Bundesstaat Nevada befinden. Das Vorzeigeprojekt von A2Gold, das Gold-Silber-Projekt Eastside in Distriktgröße, beherbergt eine große und erweiterbare Gold- und Silberressource und befindet sich in einem Gebiet mit hervorragender Infrastruktur. Erste metallurgische Untersuchungen deuten darauf hin, dass sowohl die oxidische als auch die sulfidische Goldmineralisierung im Projekt Eastside für die Erschließung mittels Haufenlaugung geeignet ist.

FÜR DAS BOARD

Peter Gianulis, CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

mailto:info@A2gold.com

Folgen Sie uns auf:

https://x.com/A2GoldCorp

https://www.linkedin.com/company/a2gold/?viewAsMember=true

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, die zusammen als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden. Der United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 bietet einen "Safe Harbor" für bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Hierzu zählen unter anderem die Explorationspläne von A2Gold Corp. ("A2Gold") für seine Goldexplorationsliegenschaften, das Bohrprogramm im Projekt Eastside von A2Gold, die Erstellung und Veröffentlichung einer aktualisierten Ressourcenschätzung für die Original Zone im Projekt Eastside, die zukünftigen Explorations- und Erschließungspläne von A2Gold, einschließlich der voraussichtlichen Kosten und des Zeitplans dafür; die Pläne von A2Gold für Wachstum durch Explorationsaktivitäten, Akquisitionen oder anderweitig; und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Instandhaltungs- und Investitionsausgaben sowie des Working Capital. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen und Informationen über mögliche Ereignisse, Bedingungen oder Betriebsergebnisse, die auf Annahmen über zukünftige wirtschaftliche Bedingungen und Vorgehensweisen basieren. Alle Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "erwarten", "voraussehen", "budgetieren", "planen", "schätzen", "fortsetzen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "Ziel", "kann", "könnte", "würde", "möglicherweise", "wird" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke (einschließlich negativer Varianten), die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen zu einer Prognose hindeuten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von wesentlichen Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder Branchenergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Einige der bekannten Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, sind in den Abschnitten "Risikofaktoren" im Börsenzulassungsantrag von A2Gold vom 24. Januar 2018 beschrieben, der bei der TSX Venture Exchange eingereicht wurde und auf SEDAR unter dem Unternehmensprofil von A2Gold unter www.sedar.com verfügbar ist. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. A2Gold übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, wenn sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung in den Vereinigten Staaten oder ohne eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen in den Vereinigten Staaten weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und die Geschäftsführung sowie Finanzberichte enthält.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82698Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82698&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0500591049Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.