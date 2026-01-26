Ein Kurseinbruch, ein plötzlicher Kurssprung und neue Übernahmefantasien. Bei Puma scheint sich etwas zusammenzubrauen.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|21,550
|21,570
|17:10
|0,000
|0,000
|17:10
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|16:39
|Eilmeldung am Abend: PUMA SE zeigt heute still Stärke!
|16:31
|Analysten-Hype bei Puma: Springt die Aktie jetzt richtig an? - nicht verpassen!
|15:42
|Übernahmekandidat Puma: Ein geplatzter Deal, der neue Fantasien entfacht?
|15:02
|Puma: Jetzt also doch?
|Am Freitag noch abgestürzt, am Montag plötzlich an der MDAX-Spitze: Die Puma-Aktie zeigt extreme Ausschläge und macht den Kurseinbruch aus der vergangenen Woche größtenteils wett. Die Übernahmefantasie...
|14:53
|Kursgewinner des Tages: Puma-Aktie auf Achterbahnfahrt: Erst Übernahme-Enttäuschung, dann Kurs-Comeback
|Puma schwankt zwischen Übernahmefantasie und Realität: Nach einem kräftigen Abverkauf am Freitag stürmt die Aktie zum Wochenstart zweistellig ins Plus. Worum geht es bei den aktuellen Spekulationen...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|PUMA SE
|21,520
|-0,09 %