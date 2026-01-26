© Foto: Dall-ENvidias CoreWeave-Investition lässt die Aktie explodieren und verschafft dem Unternehmen damit frisches Kapital zum Ausbau seiner KI-Rechenzentren.Die Aktie des KI-Rechenzentrumsbetreibers CoreWeave hat zum Wochenstart kräftig zugelegt. Im vorbörslichen US-Handel kletterten die Papiere um rund 10 Prozent, nachdem Nvidia eine weitere milliardenschwere Beteiligung an dem Unternehmen bekanntgegeben hatte. Der weltweit führende Hersteller von KI-Chips investiert 2 Milliarden US-Dollar in Stammaktien der Klasse A von CoreWeave - zu einem Preis von 87,20 US-Dollar je Aktie. Mit dem frischen Kapital will CoreWeave den massiven Ausbau seiner sogenannten KI-Fabriken beschleunigen. Bis 2030 sollen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE