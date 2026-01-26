Aberdeen Investments ("Aberdeen") hat drei neue Artikel-8-Aktienfonds aufgelegt, die globale, amerikanische und europäische Aktien im Rahmen von Enhanced-Index-Strategien in Form in Luxemburg domizilierter SICAV bündeln Mit diesen Neuauflegungen erweitert Aberdeen sein bestehendes Angebot an Enhanced-Index-Lösungen für globale, US- und Europa-Aktien. Gleichzeitig macht das Unternehmen diesen systematischen Anlageansatz, der die Vorteile aktiver und passiver Strategien kombiniert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
