Zürich - Paul Diggle, Chief Economist bei Aberdeen Investments, legt die Szenarien aus Aberdeens globalem Wirtschaftsausblick für das zweite Quartal 2026 dar. Dabei geht es insbesondere um den Iran-Konflikt und seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. «Das aktuelle Umfeld macht Prognosen ausserordentlich schwierig. Uns ist bewusst, dass viele unserer Szenarien eher negativ wirken könnten. Unsere Aufgabe als Ökonomen ist es jedoch, mögliche Risiken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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