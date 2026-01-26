© Foto: NVIDIA CorporationMit frischem Kapital will Synthesia interaktive KI-Avatare in Unternehmen bringen. Große Investoren setzen auf schnelles Wachstum und hohe Umsätze.Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen Synthesia hat 200 Millionen US-Dollar eingesammelt. Die Finanzierungsrunde bewertet das Start-up mit 4 Milliarden US-Dollar. Das berichtet das Wall Street Journal. Das neue Kapital soll in die Entwicklung von Software fließen, mit der Firmen ihre Mitarbeiter über interaktive Videos schulen können. Die Serie-E-Runde umfasst bestehende Investoren wie NVentures, den Venture-Arm von Nvidia, Accel, Kleiner Perkins, New Enterprise Associates, PSP Growth und Air Street Capital. Google Ventures …Den vollständigen Artikel lesen
