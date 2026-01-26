Kräftige Kursgewinne zum Wochenstart: Ørsted und Vestas stehen am Montag klar im Plus. Rückenwind kommt durch ein milliardenschweres Investitionspakt der Nordsee-Staaten. Der Ausbau von Offshore-Wind soll beschleunigt und die Kosten gesenkt werden. Bei Vestas sorgt eine positive Analystenstudie für zusätzlichen Rückenwind.Die angekündigten Investitionen der Nordsee-Staaten wirken wie ein Befreiungsschlag für die Offshore-Windbranche und wirken sich positiv auf die Aktien von Ørsted und Vestas aus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
