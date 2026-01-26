Wallisellen - Cisco (NASDAQ: CSCO),weltweit tätiger Anbieter von Unternehmensnetzwerk- und Cybersicherheitslösungen, hat in einer Studie ermittelt: Mit zunehmender KI-Nutzung erweitern fast alle Unternehmen in Europa und weltweit ihre Datenschutzprogramme und Governance Framework Designs. Damit wollen sie ihre Daten schützen und Innovationen in grossem Massstab vorantreiben. Der wachsende Bedarf an hochwertigen Daten für KI-Anwendungen deckt jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab